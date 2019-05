Rita Ora ha rischiato di perdere 4 milioni di euro di gioielli

Grande spavento per Rita Ora che ha rischiato di perdere i suoi gioielli del valore di ben 4 milioni di euro a causa dell’involontaria distrazione della sua assistente personale. La cantante e attrice aveva incaricato donna di trasportare in un piccolo beautycase i suoi gioielli da Londra a Nizza, ma una volta arrivata a destinazione, l’assistente li ha dimenticati a bordo dell'aereo. E se ne è accorta solo quando ormai l'aereo era già decollato alla volta dell'Inghilterra.

Allertata la sicurezza, è stato il personale di bordo a prendere in custodia i preziosi per poi consegnarli a una gioielleria londinese finché l’assistente non è corsa sul posto, riuscendo a rientrarne in possesso. Tutto è successo mentre Rita Ora doveva partecipare al Festival di Cannes sfilando proprio con quei gioielli sul red carpet. Li aveva scelti apposta perché si intonavano perfettamente con l’abito di Vivienne Westwood che aveva scelto di indossare.



In suo soccorso è arrivata la maison Chopard, main sponsor del Festival, che le ha prestato un favoloso collier di diamanti. Alla fine tutto è andato per il meglio e per Rita Ora, ma soprattutto per la sua assistente, alla fine tutto si è concluso soltanto con uno spavento.



