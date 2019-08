Rita Ora a Ibiza sorprende con un bikini mozzafiato

La cantante e attrice Rita Ora ha scelto il Mediterraneo per le sue vacanze estive. Pochi giorni fa si è mostrata in forma smagliante a bordo di uno yacht al largo di Ibiza, l'isola prediletta dalle star internazionali. Quella della cantante di origini albanesi è una vacanza all'insegna del divertimento in compagnia di molti amici, tra i quali Vas J Morgan. In barca, Rita Ora lascia ben poco spazio all'immaginazione, indossando un bikini che ne esalta il fisico straordinario.

L'attrice sembra aver finalmente trovato un rapporto sereno con il suo corpo, che in età adolescenziale la faceva soffrire. Non ne ha mai fatto mistero ma in età adulta ha capito che poteva lavorarci su per migliorarlo e per sentirsi meglio con se stessa. “ Non ho intenzione di mentire e dire che ero felice del mio corpo prima. Sapevo di poter cambiare alcune cose per migliorare la mia resistenza, specialmente sul palco. Non ho iniziato a lavorarci per essere più magra, ma per sentirmi meglio e penso sia importante che le donne lo sappiano. Non siate ossessionate dalla magrezza. Dovete soltanto essere in forma, sane e forti ” ha dichiarato poco tempo fa. Un fisico così scolpito è frutto dei lunghi allenamenti che Rita Ora svolge quotidianamente e dell'alimentazione sana a cui si dedica da diverso tempo, quando può. I ritmi incalzanti e le difficoltà di trovare il tempo e il modo di dedicarsi a una dieta corretta e allo sport durante i tour sono un ostacolo per la ragazza, che però recupera appena può.

Lo straordinario bikini indossato a Ibiza denota certamente una certa sicurezza di Rita Ora, che ormai da qualche tempo indossa spesso costumi “underboob” per dare risalto al seno. Anche lo slip nero scelto dalla cantante è piuttosto esplicito. Le sue ridotte dimensioni permettono di intravedere il tatuaggio a forma di stella sull'inguine della ragazza, che si abbina perfettamente a quello rosso stampato sullo slip.