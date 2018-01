Il ritorno di Letterman, con Barack Obama in studio

Si chiamerà My Next Guest Needs No Introduction (Il mio prossimo ospite non ha bisogno di introduzioni) il nuovo programma di David Letterman, che dopo ventidue anni al timone aveva lasciato il suo show sulla Nbc nel 2015 per prendersi una lunga pausa, che avrà fine con il prossimo dodici gennaio.

Venerdì Letterman tornerà a fare ciò che gli viene meglio, ovvero intervistare i potenti e famosi, senza per questo concedere favori, anche in virtù dello status che si è guadagnato in anni e anni di televisione. Un ritorno firmato Netflix quello del "comedian" statunitense, che per il servizio in streaming realizzerà una nuova puntata ogni mese, con una serie di ospiti i cui nomi - non da poco - cominciano a circolare.

Se la prima puntata di My Next Guest Needs No Introduction segnerà un ritorno, non lo farà soltanto per Letterman. In studio con lui ci sarà infatti l'ex presidente Barack Obama, che dal giorno in cui è terminato il suo mandato - lo ha ricordato il corrispondente dell'Associated Press dalla Casa Bianca - non era più comparso in un talk show televisivo.

Dopo una partenza col botto, la trasmissione virerà nelle puntate successive su altri temi, ospitando George Clooney, per poi tornare a questioni più politiche con l'attivista pachistana e premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai. Arriveranno poi il rapper e imprenditore (nonché marito di Beyoncè) Jay-Z, l'autrice televisiva Tina Fey e Howard Stern.