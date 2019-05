Paola e Chiara, ecco cosa fanno oggi le sorelle Iezzi

La carriera di Paola e Chiara prese il volo a Sanremo del 1997, quando debuttarono sul palco dell’Ariston presentando il singolo Festival, hit dai toni dance che dominò le classifiche per diversi mesi a seguire. Nel 2000 fu invece la volta di Vamos a bailar, divenuto in breve tempo un vero e proprio tormentone che fece da sfondo alle torride estati dei primi anni del nuovo millennio. Poi, il buio.

Nel 2013 le sorelle Iezzi stupirono i fan annunciando di voler intraprendere carriere musicali separate. Il duo si sciolse, ma i pochi passaggi in radio dei rispettivi singoli e le vendite sempre meno consistenti le fecero allontanare definitivamente dalle scene. Mentre Paola continua anche oggi a comparire nel mondo della musica elettronica virata al pop, Chiara ha detto addio al suo ruolo di vocalist per scrivere romanzi thriller e dedicarsi al teatro.

Nonostante tutto, la bionda ricorda il suo passato con un pizzico di amarezza: “Non è stato facile rinunciare alla musica. Quel mondo mi ha dato tanto, e mi ha chiesto molto. Alla fine non ero più io, non mi rimaneva neanche più il tempo per pensare” ha dichiarato in una recente intervista. Sul rapporto con la sorella ha rivelato invece: “Con Paola abbiamo un rapporto magnifico. Le sono sempre stata vicina, anche in momenti particolari. Ma ormai siamo entrambe adulte” ha concluso, lasciando intendere che ognuna, com'è giusto che sia, conduce oggi un'esistenza in modo indipendente dall’altra.