La rivelazione: "Harry e Meghan isolati dalla Royal Family"

A quanto pare, il tormentato rapporto tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale britannica non è cambiato negli ultimi tempi. Harry e Meghan qualche mese fa rilasciarono un’intervista a cuore aperto, durante il loro tour in Sudafrica, nella quale entrambi rivelarono pubblicamente il loro malcontento nei confronti dei media e dell’essere continuamente sotto pressione. In particolare, Meghan raccontò di avere avuto non poche difficoltà con le critiche della stampa e di sentirsi sola nella sua lotta costante contro le illazioni e le accuse della gente.

Ed ora alcune fonti interne a Buckingham Palace, hanno riferito a The Mirror, che la coppia sarebbe isolata all'interno della Royal Family. “Nessuno ha fatto retromarcia. Nulla sembra cambiato. Nessuno della famiglia parla, controlla come stanno o manda un messaggio” . A complicare le cose, fonti sostengono che William ed Harry siano ben lontani da un riavvicinamento. “Il gelo tra il duca e la duchessa di Cambridge e Meghan ed Harry è più forte di quello che la gente pensa” . Harry rivelò apertamente nell’intervista che in effetti una rottura nella relazione con il fratello maggiore, c’era stata. “Al momento siamo su binari diversi, ma io ci sarò sempre per lui e so che anche lui sarà sempre qui per me. Non ci vediamo più come un tempo, perché siamo troppo impegnati. Ma ci vogliamo davvero bene e come tutti i fratelli, abbiamo giorni buoni e giorni meno buoni.” raccontò il principe ai microfoni di ITV News.

La motivazione della crepa nel rapporto tra i due principi sembrerebbe essere stata la moglie di Harry, Meghan. Quando il principe chiese all'ex attrice americana di sposarlo, William consigliò al fratello minore di non correre troppo, cosa che evidentemente non piacque ad Harry e che contribuì alla nascita del gossip riguardo una loro probabile lite. Ad aumentare i sospetti di una spaccatura con il resto della Royal Family, è arrivata la notizia che i duchi di Sussex non trascorreranno il Natale con la regina Elisabetta e tutta la famiglia, ma con la mamma di Meghan, Doria.