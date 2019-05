Quella rivelazione hot dell'Arcuri: "Io corteggiata da tante donne…"

Manuela Arcuri sogno erotico delle donne. Sì, proprio così. L'ex modella, simbolo della bellezza all'italiana, sì è raccontata a tutto tondo al settimanale Chi, snocciolando un aneddoto che lascia a bocca aperta.

La 42enne di Agnani ha detto di aver subito il corteggiamento di un bel numero di donne nella sua vita: "Piacere alle donne è realmente un valore aggiunto. Siamo noi in fondo a muovere il mondo. È capitato e non le nascondo che ho provato un certo imbarazzo. Ho sempre temuto di ferirle, anche se non è mai stato difficile depistare certi approcci" .