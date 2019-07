La rivelazione di Serena Grandi: "Perseguitata dal mio ex compagno"

È con una foto pubblicata sul suo profilo Instgram che Serena Grandi torna a parlare del suo ex compagno. A più di un anno dalla fine della loro relazione, l’uomo continua a perseguitare la showgirl con chiamate anonime nel cuore notte e, secondo quanto è stato rivelato da Serena Grandi, avrebbe provato persino a intrufolarsi in casa. Senza l’aiuto di nessuno, la donna ha deciso di affidare ai social il suo sfogo.

11 chiamate perse da un numero sconosciuto. Questo lo screeshoot che troneggia sul suo profilo Instagram e una lunga confessione su tutte le paure che sta affrontando a causa di un uomo che non riesce a prendere le distanze da lei. "Ho decido di tralasciare il mio estremo senso della privacy perché ho da raccontare una storia, sento la necessità di mostravi questa foto – scrive Serena Grandi –. Da quando ho concluso la mia storia con quest’uomo, la sua vicinanza sta uccidendo la mia vita. Ogni sera sono costretta a spengere il cellulare perché è un continuo via vai di telefonate. Qui a Milano sono sola e non trovo giusto dovermi privare di nulla".

Lo sfogo continua inesorabile. Serena Grandi ha affermato che si è rivolta persino alle forze dell’ordine ma nessuno ha messo a tacere le sue paure. "Mi hanno detto di ingaggiare una persona per difendermi. Ma quello che mi ha dato più fastidio è il tono con cui le forze dell’ordine si sono rivolte verso di me – continua -. So che purtroppo nel mondo ci sono cose peggiori, ma perché la legge deve intervenire quando è oramai troppo tardi? Lui ha cercato anche di entrare in casa mia. Io sono una donna forte ma ci sono persone che non riescono a fronteggiare le loro paure".

Molti sono stati i messaggi di affetto che Serena Grandi ha ricevuto. I suoi fan sperano che possa trovare molto presto la serenità.