La rivincita di Meghan Markle su Kate Middleton. Ecco chi è la persona più alla moda della royal family

Gli attriti fra Meghan Markle e Kate Middleton sono all’ordine del giorno. Anzi, come riportano i giornali di gossip più aggiornati, fra le due duchesse il rapporto è ai ferri corti: non sono mai state più distanti di così. E questi dissidi si riflettono anche sulla loro vita di coppia, portando allo stremo il rapporto fra William ed Harry. Osteggiata per le sue abitudini da diva e quella voglia di vivere senza rispettare il protocollo, Meghan potrebbe essersi presa una rivincita su Kate. Una vittoria morale che potrebbe regalare alla duchessa di Sussex un po’ di respiro dopo giorni di tensioni.

Secondo il report stabilito da Year in Fashion di Lyst, motore di ricerca utilizzato dagli appassionati di moda, la celebrità più cool e influente del 2019, è proprio Meghan Markle. La duchessa nonostante il suo carattere fuori dagli schemi, si conferma ancora una volta, una vera icona di moda e di stile, battendo di fatto la bellezza very british di Kate Middleton. Il primato è stato evidenziato dopo che sono state analizzate più di 200 milioni di ricerche, fra parole chiave, menzioni sui social network, pagine visualizzate e metriche di vendita. E con i dati alla mano la vittoria di Meghan è inequivocabile.

Da quel che si evince, gli estimatori della duchessa, non guardano ai modi poco regali Markle, bensì volgono lo sguardo al suo look, alla sua regalità e ai modi di fare. Infatti è impossibile negare il fascino di Meghan che viene sempre valorizzato in ogni occasione e con qualsiasi tipo di abito, che sia esso sportivo o elegante. Un’influenza incredibile che ha permesso ai grandi marchi di replicare lo stile indossato dalla moglie di Harry. Alcuni di questi, trainati dal trend, hanno visto aumentare gli introiti del 216%

Gli abiti che hanno avuto più successo? Quelli indossati durante il royal tour in Sud Africa. In quel contesto la duchessa ha sfoggiato un look sobrio e per nulla pomposo che subito ha fatto tendenza negli store online. Basti pensare che l’abito indossato all’incontro con l’arcivescovo Desmond Tutu, premio nobel per la pace, è andato sold out in appena 24 ore. Si tratta di una vittoria schiacciante, un vero schiaffo morale per lo stile low cost di Kate.

La lista oltre a Meghan Markle evidenzia altre personalità di spicco che, insieme a lei, sono molto influenti nella moda. Ci sono ad esempio Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Harry Styles e Zendaya.