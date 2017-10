Rivoluzione al Festival di Sanremo. Baglioni: "Nessun eliminato, tutti in finale"

Al Festival di Sanremo cambia tutto. Non ci saranno eliminazioni, né tra i big né tra le nuove proposte. Nella prossima edizione chi sarà in gara lo sarà fino alla serata finale. La novità è stata annunciata questa sera, nel corso del Tg1, da Claudio Baglioni, direttore artistico e "capitano" della rassegna in programma dal 6 al 10 febbraio prossimi.

I cambiamenti al Festival di Sanremo non si esauriscono nell'eliminazione delle eliminazioni. Una seconda novità è, infatti, rappresentata dalla durata di ogni brano in gara: non più 3 minuti e 15 secondi ma 4 minuti. Terza importante novità: "Ci sarà sì la serata delle cover ma questa volta l'artista anziché interpretare un brano diverso e scelto nel vasto panorama musicale italiano proporrà la sua stessa canzone in gara ma riarrangiata ed eseguita anche con il supporto di altri cantanti o artisti ospiti" .