Tutte le superstar senza cellulare

Ospite del talk show “Back of the Net”, Robbie Williams ha lasciato tutti di stucco quando ha ammesso di non possedere un telefono cellulare dal 2006 e di non sentirne minimamente il bisogno: " Non possiedo un telefono mobile dal 2006. Sono sempre sul mio computer, ho sempre il Wi-Fi, ma niente cellulari. Me ne sono liberato perché semplicemente non mi servono ". In pratica l’ex Take That non ha mai preso in mano uno smartphone, nonostante sia molto attivo sui social, ma a quanto pare per lui esiste una netta differenza tra l’interagire con i suoi follower dal pc rispetto a farlo da un cellulare. Ma anche sul pc ci sarebbe da ridire dato che lo usa solo per se stesso e non per i social: “ Per carità, li guardo appena e non me ne importa un c**o. I miei social sono gestiti da altre persone, io non ne ho né la voglia né il tempo e francamente nemmeno l’interesse per farlo ”.

Come riporta Metro UK, dei suoi account Instagram e Twitter ufficiali dice di "non conoscere nemmeno la password per accedervi e forse è meglio così, altrimenti chissà cosa scriverei… sono un impulsivo. Così scrivo per email al mio team per indicargli in generale cosa scrivere sui social e il tutto procede così, in modo molto tranquillo ”, ha aggiunto, mentre conduttore e pubblico lo guardavano sorpresi. Come da lui ammesso, è rimasto “ all’epoca d’oro del Nokia 3310 ” per poi lasciar perdere del tutto. “S e devo chiamare qualcuno ho il mio telefono fisso a casa, altrimenti mando mail e considero tutti i fissati con i social dei poveri sociopatici impegnati a vivere una vita virtuale. Io preferisco la realtà ”, ha concluso la popstar che, però, non è il solo a disdegnare del tutto l’uso del cellulare, anzi è in buona compagnia.

Il cantante Kanye West, nonché marito di una delle regine dei social e selfie addicted, Kim Kardashian, per anni ha utilizzato per comunicare con famigliari e amici un telefono vintage degli anni '40. Alla fine ha ceduto e si è procurato uno smartphone, per poi sbarazzarsene di nuovo nel 2018 quando twittò: " Per chiunque abbia provato a mandarmi messaggi o chiamate nelle ultime 2 settimane: mi sono sbarazzato di quel coso per potermi concentrare sulla mia musica ”.