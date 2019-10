Robert Downey Jr aggredito dal dirigente di un programma di cui era ospite

Come riporta The Blast, Robert Downey Jr., ospite ieri dell’ 'Howard Stern Show', appena accomodatosi per l’intervista, ha detto di star appena arrivando da un alterco avuto con un dirigente dello show. Davanti al conduttore allibito, il famoso attore ha raccontato che pochi minuti prima era rimasto vittima di un curioso episodio. Un dirigente del programma non lo aveva riconosciuto e, nel backstage antistante lo studio in cui va in onda live lo show, lo aveva trattato male davanti ad altra gente, intimandogli di togliersi dai piedi perché era solo d’intralcio con la sua presenza.

In diretta da Los Angeles, ieri Howard Stern ha ospitato nel suo show diverse celebrities come Jimmy Kimmel, Jennifer Aniston e Arnold Schwarzenegger che, a quanto pare, non hanno avuto gli stessi problemi di Robert Downey Jr. e sono stati ben accolti dallo staff che, evidentemente, li ha riconosciuti.

La star di “Iron Man” e tanti super colossal firmati Marvel, è uno dei volti più conosciuti al mondo, eppure ieri ha avuto testimonianza che a un dirigente di un programma dedicato proprio allo show biz la sua faccia non dice un bel niente.

Tutto è iniziato dopo il trucco, quando, in attesa di entrare in scena, il divo si è unito a un gruppo di persone che stazionava nel backstage guardando nei monitor cosa stava accedendo in studio, fino a quando una persona dello staff non l’ha aggredito intimandogli di togliersi dai piedi.

" Ero solo là fuori… in piedi davanti allo schermo a vedere la diretta del tuo show – ha raccontato a Stern - quando questa piccola parrucchetta nuda mi ha urlato: “Fuori dai piedi!” e davvero sul momento sono rimasto basito perché non capivo cosa volesse dire ”, ha raccontato Downey Jr.

“ A quel dirigente ho risposto che non ero il solo lì fermo a guardare lo show, c’era altra gente con me e allora quello mi fa: “Loro ok, ma tu chi ca**o sei? Sparisci! ”.

L’attore si è quindi allontanato per non dar vita a una lite finché non è stato chiamato per entrare in studio dove ha subito denunciato l’episodio, scherzando su quanto l’avesse irritato, più che il trattamento subito, il fatto di non essere stato riconosciuto.

" Dovrò illuminare questo tipo sulla grande star che sono ” ha detto scherzando, ma allo stesso tempo denunciando come spesso nell'ambiente dello spettacolo “ alcune persone con un certo status finiscono col sentirsi i padroni del mondo ". Inoltre, Los Angeles, a suo dire, è piena di questi " giochi di ruolo ".