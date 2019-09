Robert Pattinson: "Non vado mai in vacanza perché ho paura di perdere il mio lavoro"

Durante un'intervista rilasciata al magazine "Variety" l'attore Robert Pattinson ha rivelato di vivere costantemente nel terrore di perdere il suo lavoro di attore, angosciato che possa arrivare il giorno in cui il telefono non squillerà più e nessuno lo cercherà per proporgli un ruolo in un film. Ne è talmente ossessionato che non ricorda l’ultima volta che si è preso una lunga vacanza dal suo lavoro.

“ Un viaggio? Mio Dio, no! Penso che tornerei subito indietro. Vivo costantemente con la paura che la mia fama possa avere un brusco calo e quindi io possa perdere tutto ”, ha dichiarato, spiegando che tutto deriva dall’aver vissuto periodi difficili come attore. “ Se ti è capitato di affrontare dei periodi duri con il lavoro, temi che questo possa succedere di nuovo – ha spiegato - Non sento quindi alcun bisogno di staccare la spina e prendermi una vacanza per andare in chissà quale luogo di villeggiatura ”.