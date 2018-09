Robert Pattinson: “Twilight? Pronto alla reunion”

La carriera di Robert Pattinson è in ascesa. Dopo il grande successo ottenuto con la saga romantica di Twilight, e dopo la storia d’amore con l’iconica Kristen Stewart, l’attore ha preso parte a molti film di grande spessore e di grande interesse, è stato diretto da registi del calibro di David Croneberg ed ha diviso il set persino con Julianne Moore nel celebre “Maps to the Star.”

Ora è in piena campagna promozionale per High Life, film in cui Pattinson figura tra i protagonisti. L’attore in una recente intervista, è tornato a parlare del suo periodo d’oro quando da ragazzino è diventato il vampiro più amato dalle teenager. “É passato molto tempo da quando ho recitato in Twilight, ma ho impresso nella mia mente i bei ricordi di quel periodo ” afferma. “ Sorrido ancora pensando che alla critica non è piaciuto il film. È un guilty pleasure e va preso come tale” continua Robert Pattinson. “ Da quel momento molti sono i film a cui ho partecipato e tanti i ruoli che ho interpretato ma ora sono pronto. Se ci dovesse essere una reunion di Twilight sarei molto contento di partecipare. Non dispiace tornare adolescente ” conclude.

Ospite al Toronto Film Festival, Robert Pattinson ha aperto una lunga parentesi anche sui ruoli che ha interpretato dopo la fine della saga di Twiligh. Come Civiltà Perduta, Cosmopolis e Maps to the Star. “ Erano progetti interessanti, diversi dal solito e che mi hanno affascinato molto. Per questo non mi sono mai tirato indietro. Ho sempre avuto la voglia di mettermi in gioco. ”

Come la prenderanno i fan di vecchia data se Edward e Bella si incontrassero di nuovo?