Robyn Crawford ama ancora Whitney Houston

Robyn Crawford ritorna a parlare di Whitney Houston e si apre a nuove confessioni private con Jada Pinkett Smith: la donna, ospite del programma "Red Table Talk" di Facebook Watch, ha riconfermato il suo amore per la cantante. A distanza di sette anni dalla morte prematura dell'artista, Robyn ha consegnato alle stampe un libro biografico dove racconta della lunga amicizia che l'ha legata negli anni alla Houston, dal titolo " A Song For You: My Life With Whitney Houston". Un sentimento molto forte che le ha viste molto vicine, sia come amiche che come colleghe, nonché infine come amanti: un grande amore fermato prematuramente dallo staff dell'artista, ma che non ha impedito alle due di rimanere vicine. Robyn è stata negli anni l'assistente e il braccio destro di Whitney Houston, una vicinanza che non ha mai bloccato le voci che le vedevano intime, nonostante il matrimonio della cantante con Bobby Brown.

Robyn Crawford Says She Loves Whitney Houston 'Like Yesterday': 'She's with Me All the Time' https://t.co/Xqhcbw9j3Z — People (@people) 18 novembre 2019

A distanza di sette anni, Crawford ha sentito la necessità di rivelare apertamente cosa le univa e l'amore vissuto in giovanissima età: una sintonia emotiva e fisica che Houston ha dovuto impedire per le pressioni ricevute dalla famiglia, dallo staff lavorativo ma anche per il suo credo religioso. Un amore che la gente avrebbe usato contro di loro per ferirle, costringendole a reprimere tutto ciò che le univa, facendo scivolare la loro omosessualità nel silenzio. Ma ora, dopo tanto tempo, Crawford ha deciso di essere onesta con se stessa e con i fan di Whitney, mostrando così questo suo lato privato, sicura della comprensione e dell'affetto che avrebbe ricevuto dal pubblico dell'artista.

Come ha confessato alla stessa Jada Pinkett Smith, Robyn ha adorato e adora ancora tantissimo Whitney Houstonm che sente vicina e al suo fianco. Se fosse ancora viva non reprimerebbe più il suo amore, ma lo dichiarerebbe apertamente, difendendolo davanti a tutti in modo naturale e sincero. Un lungo percorso quello delle due donne hanno iniziato, con un'amicizia in giovanissima età nel 1980, durante un campo estivo ad East Orange, nel New Jersey. Un legame intenso e coinvolgente proseguito nel tempo, fianco a fianco, fino alla morte prematura della cantante avvenuta nel 2012, che le ha divise fisicamente ma non spiritualmente.

