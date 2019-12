I figli di Madonna in una rarissima foto insieme al papà Guy Ritchie

Il regista, ex marito di Madonna Guy Ritchie, ha condiviso una rarissima immagine con tutti i suoi figli compresso Rocco avuto dall’ex moglie Madonna, e il figlio adottivo David Banda adottato insieme alla rockstar. Con loro nello scatto anche la moglie di Guy, Jaqui Ainsley e i tre figli piccoli avuti da lei.

Un’immagine molto glamour, “very english”, con tutti vestiti in maniera impeccabile. Davvero rara come dicevamo sopra, visto che con loro c’è anche David Banda il 14 enne che Madonna adottò in Malawi durante il matrimonio durato otto anni con Guy. David recentemente ha trascorso moltissimo tempo con il padre adottivo e ha ottimi rapporti anche con la moglie di Guy, Jacqui, che nell’immagine abbraccia in maniera molto affettuosa.

Anche Rocco ha un ottimo rapporto con la nuova famiglia del padre e lo si evince dalla tenerezza in cui abbraccia il fratello minore Levi di cinque anni, ma anche dal fatto che tre anni fa fu proprio lui ad accompagnare all'altare la nuova compagna del padre. L’immagine ha una valenza molto particolare e arriva dopo che Madonna ha cancellato il suo show a Miami, poco prima che il suo ex presentasse una mozione sul divorzio.

Una vera e propria richiesta di esecuzione da parte di Guy, alla corte suprema di Manhattan. Il tempismo di questa richiesta presentata il 23 dicembre ha fatto pensare che potrebbe esserci disaccordo su dove alcuni dei sei figli di Madonna avrebbero dovuto passare il Natale.

La questione sul divorzio era già stata discussa e risolta nel 2008 ma le divergenze tra i due ex coniugi non si è fermata lì. Madonna, infatti, che recentemente è stata fotografata a Miami con un nuovo toyboy Ahlamalik Williams, ha intrapreso per Rocco un’aspra battaglia per la custodia del ragazzo.

Battaglia che si era conclusa nel 2016 con Rocco autorizzato a vivere nel Regno Unito con suo padre. Ma il Natale ha sempre rappresentato per la coppia motivo di disputa come nel 2005 quando il giudice Deborah Kaplan che stava visionando il caso, aveva ordinato a Rocco, che all’epoca aveva 15 anni, di tornare a New York dalla madre, ma gli avvocati di Guy si opposero dicendo che il ragazzo non voleva.

Madonna e il regista si erano sposati nel 2000 nel castello di Skibo in Scozia con una cerimonia fastosa alla presenza di tantissimi ospiti vip, tra cui Gwyneth Paltrow, Donatella Versace, Stella McCartney e Sting. Dal divorzio Madonna aveva ottenuto circa 92 milioni di dollari tra cui il pub Punchbowl di Mayfair a Londra e la loro tenuta nel Wiltshire.

La rockstar si è poi trasferita in Portogallo per stare più vicino al figlio David Banda che ha intrapreso una brillante carriera calcistica e gioca con il Benfica.