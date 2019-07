Rocco Siffredi: "A fine estate risposo mia moglie"

In un'intervista rilasciata a “Novella2000” in esclusiva, Rocco Siffredi ha annunciato che intende risposare sua moglie Rozsa Tassi per festeggiare alla grande i loro 25 anni di matrimonio. Nozze d’argento quindi per questa coppia da sempre al centro dei riflettori. Lui è l'attore hard italiano più famoso di tutti i tempi, lei un’ex pornodiva. Insieme hanno avuto due figli, Lorenzo e Leonardo. Sposati dal 1994, hanno in programma di ripetere le promesse coniugali il prossimo settembre, giurandosi ancora una volta amore eterno.

“ Sono i venticinque anni del nostro matrimonio: è un grande risultato e abbiamo deciso di festeggiare come si deve. Siccome mia moglie è estremamente romantica, il minimo che posso fare per lei è organizzarle una festa strepitosa, con la famiglia, i figli e gli amici di tutta la vita ”, ha detto Siffredi, annunciando che anche questo secondo matrimonio, così come già il primo nel 1994, si terrà a Budapest, la loro città del cuore dove entrambi vivono da sempre. I due si sono incontrati nel 1993 a Cannes dove entrambi erano ospiti di uno dei più importanti festival del cinema a luci rosse. Ci volle un anno intero di corteggiamento perché Rozsa capitolasse e da allora non si sono più lasciati.