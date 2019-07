Rocco Siffredi protagonista di un video di beneficenza. Ma scatta la polemica

Bene o male, purché se ne parli. Sembra sia stato questo il principio che ha mosso il dottor Danilo Centrella, primario del reparto di urologia dell'Ospedale San Biagio di Domodossola. Il medico, in collaborazione con il pr Massimo Gagliardini, ha deciso di ingaggiare il pornodivo Rocco Siffredi per promuovere l'evento Antrona con le stelle. È una manifestazione di beneficenza che ha lo scopo di raccogliere fondi in favore dell'acquisto di un macchinario per la diagnosi precoce dei tumori alla prostata.

La figura di Rocco Siffredi è stata scelta per le sue ben rinomate doti. L'attore è protagonista di un video girato insieme a una bellissima ragazza che, proprio per promuovere l'evento, nella clip viene chiamata Antrona. L'idea non è però piaciuta in Val d'Ossola, dove è montata la protesta. Come racconta il sito Quotidiano.net, non appena il video ha iniziato a circolare sul web è scattata la polemica dei consiglieri di parità della provincia del Verbano Cusio Ossola. Le donne hanno diramato un comunicato stampa definendo “ volgare e sessista ” il video che vede protagonista Rocco Siffredi. Questa non è stata l'unica protesta che si è alzata, perché anche la ASL di Domodossola non ha gradito l'iniziativa del primario, prendendone formalmente le distanze pur condividendo l'iniziativa benefica.