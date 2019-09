Rocco Siffredi: "Il sesso con mia moglie è diverso". Lei conferma: "È eccezionale"

Ospiti di Live! Non è la d’Urso, Rocco Siffredi e la moglie Rosa Caracciolo hanno risposto alle accuse di chi sostiene che una coppia come la loro, composta da due attori porno, non possa essere felice come cercano di mostrare davanti alle telecamere.

Davanti alle cinque sfere, Rocco e Rosa non hanno esitato a replicare anche alle domande più sconvenienti dei moralisti che hanno sostenuto che il loro matrimonio non si basi sulla fedeltà coniugale e, dunque, non possa essere considerato alla stregua delle unioni classiche. Tra i più accaniti nei confronti della coppia, Paolo Brosio e Aida Nizar, che hanno puntato il dito contro Siffredi e la Caracciolo certi del fatto che i due non possano considerarsi innamorati perché l’amore è anche fedeltà. E, visto il mestiere di lui, tale caratteristica non farebbe parte della coppia.

Rocco, solito ascoltare i giudizi dei tradizionalisti, non ha esitato a spiegare il suo punto di vista. “ Quello che faccio sul lavoro deve essere così perché, sennò, la gente si addormenta – ha detto l’attore porno - . Su quello che faccio a casa non rispondo, ti faccio dire da mia moglie ”. E, così, Rosa Caracciolo è intervenuta dando delle delucidazioni sulla vita sessuale con Siffredi. “ Quello per lui è lavoro, io vedo come lui è con me – ha iniziato a spiegare la donna - . Con me è una persona eccezionale, dolce, carina, e mi dà tutte le attenzioni ”.