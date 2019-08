Rocio Morales e Raoul Bova non si stanno sposando e non sono in crisi

Nelle ultime settimane sono tante le voci che si rincorrono attorno alla storia d'amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Se da una parte c'è chi li vede già alla ricerca di una chiesa per celebrare il matrimonio, dall'altra c'è chi parla di una profonda crisi tra i due. È stata la stessa attrice a mettere a tacere tutte le voci rilasciando una lunga intervista al settimanale Oggi.

Rocio, oggi 31enne, ha parlato di semplici fake news che si alimentano sui social: “ Un po’ di tempo fa ci dipingevano come coppia in crisi, ora si dice che siamo vicini alle nozze perché ci hanno visto entrare in una chiesa vicino a casa nostra , a Roma. Sui media capitano delle fake news. Certo, come tutti, anche noi attraversiamo qualche momento difficile ma tra me e Raoul in questo periodo c’è grande intesa e complicità. Ci capiamo con uno sguardo, stiamo sempre insieme, appiccicati, non litighiamo. ”

I due fanno coppia fissa da ormai diversi anni e si sentono già una famiglia, merito anche dei bambini nati dal loro amore. Ciclicamente torna alla ribalta il presunto matrimonio della coppia e anche ultimamente questo gossip ha fatto molto scalpore. Alcune voci davano i due intenti a cercare una chiesa per il matrimonio imminente, circostanza smentita da Rocio, che però non esclude a priori un matrimonio in futuro. “ Mi piacerebbe sposare Raoul, credo nel nostro amore. So che il nostro è un sentimento forte e sarebbe bello celebrarlo e confermarlo anche con il matrimonio, e pure davanti a Dio, anche se Raoul è separato. Ma per ora stiamo bene così, poi vedremo, ci penseremo ”, ha dichiarato la ragazza, che smentisce anche il rumor di un terzo figlio.

Rocio descrive Luna e Alma, le sue due figlie, come due bambine completamente diverse tra loro che però amano stare insieme e condividere il loro tempo. Sono ancora piccole e richiedono molte attenzioni ai loro genitori, che per il momento allontanano l'ipotesi di una nuova gravidanza.