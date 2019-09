Rocio Munoz Morales: "Il matrimonio con Raoul? Me lo deve chiedere lui"

Da ormai diversi mesi si parla di un possibile matrimonio tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. I due sono una coppia da ormai sette anni, hanno due figlie e sono sempre più innamorati, motivo per il quale in molti pensano che siano vicini alle nozze.

Solo pochi mesi fa i due erano stati visti entrare all'interno di una chiesa e il gossip si scatenò sulla possibilità che stessero scegliendo il luogo delle nozze, circostanza poi smentita dai diretti interessati. “ Sono devota alla Madonna e qualche tempo fa ho trovato una chiesa vicino a casa dedicata a lei, così ho portato Raoul. Ci hanno visti entrare e hanno detto: 'Hanno trovato la chiesa per il matrimonio'. In realtà mi piacerebbe sposarmi, non ho urgenza perché siamo già una famiglia, per un domani sarebbe un bel passaggio. Poi me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta, non dovete fare pressione su di me. ” Queste le parole rilasciate da Rocio al settimanale Chi in una lunga intervista in cui la ragazza racconta anche alcuni aspetti inediti della sua vita prima di Raoul Bova.