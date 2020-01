Rod Stewart aggredisce ​un buttafuori a Capodanno e finisce in tribunale

Rod Stewart ha iniziato il nuovo anno con una denuncia. Il cantante britannico è stato arrestato dalla polizia - e poi rilasciato in attesa di giudizio - dopo aver aggredito, insieme al figlio Sean, un addetto alla security fuori da un lussuoso hotel in Florida. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, che è entrato in possesso del rapporto ufficiale della polizia, il 74enne avrebbe scatenato una rissa fuori dal "The Breakers", un hotel esclusivo di Palm Beach, in Florida.

I fatti sono avvenuti nella notte di San Silvestro intorno alle 23. Rod Stewart e il figlio 39enne, Sean Stewart, si trovavano a Palm Beach per trascorrere le festività in famiglia. Insieme ad altre persone hanno chiesto di entrare all’interno del locale dove era in corso un party privato, ma il rifiuto del buttafuori avrebbe scatenato la violenta reazione di padre e figlio. L’addetto alla sicurezza ha raccontato agli agenti, intervenuti in seguito, di aver prima ricevuto alcune spinte da Sean Stewart e poi un pugno al torace da Rod Stewart, intervenuto a sostegno del figlio.

Sempre secondo quanto riportato dal Daily l’uomo della security, vittima dell’aggressione, stava lavorando a un evento privato nell'area dei bambini dell'hotel e né Rod Stewart né il figlio e gli amici " erano autorizzati a entrare ”. La reazione del gruppo si sarebbe innescata proprio dal rifiuto dell’addetto: prima sono volate parole grosse, poi gli spintoni e infine il pugno sferrato dal cantante 74enne. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha calmato gli animi ma ha obbligato gli agenti a portare via Sir Rod Stewart e il figlio.