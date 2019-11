Quattro milioni a Rodrigo Alves per evirarsi

Chi di voi per quattro milioni di dollari e una grande fama accetterebbe di farsi evirare? E la domanda che si sono poste "Le Iene" per fare uno scherzo a Rodrigo Alves il "Ken Umano". Uno scherzo davvero pesante che però può far riflettere molto su quello che l’essere umano può fare per raggiungere fama e ricchezza.

Lo scherzo, fatto con la complicità di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, ha messo Rodrigo di fronte ad un dilemma: entrare tra i grandi nomi del cinema hollywoodiano e guadagnare quattro milioni di dollari, ma essere costretto ad evirarsi. Per farlo hanno fatto credere a Rodrigo, che un famoso produttore Hollywoodiano lo voleva per una mega produzione.

Il film in questione è sulla vita di Ken che nella sceneggiatura avrebbe preso vita diventando appunto Rodrigo. Alves viene quindi sottoposto ad un provino che inizialmente si basa su alcune scene in cui deve comportarsi come Ken. Si fa quindi trascinare da una bambina, viene fatto cadere nel cesto dei giocattoli e gli viene chiesto di fare delle espressioni facciali ovviamente tutte da ridere.

Poi arriva il momento del controllo del suo fisico e a questo punto entra il chirurgo Giacomo Urtis, per capire insieme al regista se nudo Alves può somigliare davvero a Ken. Viene fatto spogliare e controllato palmo per palmo fino ad arrivare al “nocciolo” del problema: Ken non ha sesso, mentre Rodrigo si.

“Possiamo mettere una imbracatura - suggerisce Rodrigo - in modo che io risulti ‘piatto’” . Ovviamente la cosa non va bene e quindi di pensa di sottoporre la questione al mega produttore hollywoodiano. Alves quindi si riveste e si appresta ad incontrare il produttore che gli fa mille complimenti sulla sua recitazione e gli comunica il compenso che è di ben 4 milioni di dollari con un contratto di esclusiva che lo renderebbe una star mondiale.

Nel contratto però c’è una piccola clausola dove viene ben specificato che deve subire un intervento per eliminare il suo organo sessuale e diventare in tutto e per tutto identico a Ken il bambolotto a cui si è sempre ispirato e per cui ha speso oltre 450.000 per somigliargli.

Rodrigo sembra sconvolto è non sa cosa fare. La cosa lo attira moltissimo, ma farsi evirare è una cosa che è disposto a fare? Dopo averci pensato a lungo parla con il regista che cerca di convincerlo in tutti modi, ma lui è irremovibile: “Potrei morire per questa cosa”. Così facendo rinuncia a ricchezza e gloria, ma tiene ben stretto il suo "tesoro".