Roma, Alda D'Eusanio furibonda: "È piena d'immondizia"

L'opinionista della quattordicesima edizione de L'Isola Dei Famosi, Alda D'Eusanio, ha speso alcune parole di sfogo circa la condizione di disagio vissuta dai cittadini romani, provocata dal mancato smaltimento dei rifiuti riversati in strada. Così, in diretta da Roma, l'inarrestabile Alda si è lasciata abbandonare ad uno sfogo, registrando un video-messaggio che la vip ha voluto condividere con il popolo degli internauti.

Alda D'Eusanio insorge per ''l'emergenza'' rifiuti a Roma

Un'Alda D'Eusanio furibonda appare immortalata in un video pubblicato in rete, che sta facendo parlare molto di sé via social-media. “Questa è Roma. Ma perché i romani non si inca**no come mi inca**o io? A chi ha ridotto la città e i romani in queste condizioni io mando un sonoro vaffa“, ha così esordito la giornalista Alda D’Eusanio nel suo libero sfogo condiviso sul suo profilo Facebook. L'opinionista pubblica il filmato che la immortala mentre è a Campo de’ Fiori, una delle più rinomate piazze esistenti in quel di Roma. E nella registrazione del suo discusso video-filmato, la D'Eusanio ha mostrato le condizioni a dir poco pessime e imbarazzanti in cui si presenta la piazza capitolina.

Guardate che meraviglia, Naturalmente qui i gabbiani vengono a mangiare tranquillamente, non vanno più al mare, il cibo è qua. E ai turisti che vengono da tutte le parti del mondo noi facciamo vedere questa roba. Voglio farvi vedere anche i cestini: sono dei grandi profilattici pieni di immondizia. Naturalmente poi vengono a fare la multa al bar che ha messo un tavolinetto in più, perché dicono che è contro il decoro”, ha concluso stizzita la D'Eusanio nella sua diretta social.

