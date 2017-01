Roma, svaligiata la villa di Teo Mammucari. I ladri hanno smurato la cassaforte

E mentre Teo Mammucari festeggiava la fine dell'anno a Miami i ladri sono entrati nella sua abitazione mettendola completamente a soqquadro.

Lo showman è stato avvertito con una telefonata: "Teo ti sono entrati i ladri in villa" . Fortunatamente nella casa a Tor de' Cenci (Roma) non c'era nessuno, anche se il danno fatto è di diverse migliaia di euro. Come scrive Novella 2000, nella notte di Capodanno i ladri sono entrati in azione nella villa di Mammucari e l'hanno completamente svaligiata.

L'abitazione, che si trova in un comprensorio privato, è stata messa a soqquadro e sono stati rubati preziosi del valore di diverse decine di migliaia di euro. La stima è solo approssimativa e potrebbe essere destinata a crescere. Secondo quanto riportato alla stampa, a compiere il furto sarebbe stata una banda di "professionisti". I ladri, infatti, hanno smurato la cassaforte nella quale erano custoditi orologi di valore.