La romantica dedica di Costanzo alla De Filippi: "Maria è per me l'amore"

In un'intervista al settimanale Oggi, Maurizio Costanzo risponde alla domanda su cosa sia per lui l'amore, quello vero, e la risposta è la più bella dedica d'amore che un uomo possa fare alla sua donna.

"Maria De Filippi è sicuramente l’amore per me - dice -. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro". Parole profonde che non lasciano spazio a dubbi o fraintendimenti.

E nella lunga intervista, Maurizio Costanzo confida che "la malinconia mi ha salvato dall’eventualità di essere assalito dalla depressione. Anzi, è stata l’antidoto contro la depressione. La malinconia è un modo di percepire, leggere e affrontare la vita. È una modalità di relazione con la realtà che ha in sé anche il germe della creatività".