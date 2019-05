Romina Carrisi gioca con la madre Romina Power

Grande complicità tra Romina Carrisi e la madre Romina Power, protagoniste di un siparietto divertente messo in scena su Instagram e apprezzato dai migliaia di follower che le seguono quotidianamente.

Le due, che sono state ospiti di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In, sono da sempre molto complici e lo hanno dimostrato proprio nel salotto di Rai 1. Tra battute ironiche e sguardi d’intesa, mamma e figlia hanno dato vita ad un momento che ha fatto sorridere il pubblico a casa e quello in studio. Ma Romina Power e la figlia Romina junior hanno continuato a giocare dietro le quinte postando sui social uno dei momenti più simpatici della loro giornata insieme.