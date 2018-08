Romina "lascia" Al Bano e parte E il cantante resta con la Lecciso

Dopo un lungo periodo passato insieme tra concerti e qualche pausa relax nel buen retiro di Cellino San Marco, le strade tra Romina Power ed Al Bano Carrisi per il momento si dividono. A quanto pare la cantante ha fatto le valigie ed è volata negli Stati Uniti. Inseparabili compagni di viaggio i suoi due cagnolini come lei stessa ha fatto sapere ai suoi fan con una foto apparsa su Instagram. Al Bano invece è rimasto nella sua casa in Puglia dove sarebbe arrivata Loredana Lecciso in compagnia dei figli Bido e Jasmine nati dalla relazione con il cantante pugliese. Non è dato sapere se la partenza di Romina era programmata o se ha voluto evitare "spiacevoli incontri".

Ma durante l'ultimo concerto a Rimini, Romina ha lanciato un messaggio chiaro ad Al Bano annunciando la sua imminente partenza. "Non sto via 20 anni, non ti preoccupare. E quando torno non voglio trovarti con una bionda”. Chissà come la prenderà la Lecciso...