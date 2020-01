Romina Power punge la Lecciso: "Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo"

Le esibizioni di Albano e Romina Power sono sempre molto attese. I due cantanti sono l'emblema del nazional-popolare, un tempo erano anche il simbolo di un'unione inossidabile che, però, le vicissitudini della vita hanno spezzato. Sono tantissimi quelli che sperano in una loro riunione sentimentale dopo quella artistica. Da ormai qualche anno i due sono tornati a cantare insieme e hanno allietato anche il capodanno di Potenza, in diretta nazionale su Rai1.

Romina Power si è presentata sul palco della città lucana con un vistoso abito giallo, forse non appropriato alla serata visto il freddo che in queste ore ha colpito il sud Italia. Tutti gli altri protagonisti del capodanno avevano indosso giacche e abiti pesanti. Anche Amadeus ha condotto l'intera serata con al collo una calda e abbondante sciarpa bianca. La mise di Romina Power, benché fosse elegante, era decisamente troppo estiva per l'occasione.

Lo stesso Amadeus, che pare abbia presentato la serata con 40 di febbre, si è sincerato dello stato di salute della Power, che non si è lasciata sfuggire l'occasione per una battuta sul ritrovato feeling con Albano: " Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo. " La frase non è sfuggita al popolo della rete, che come spesso accade quando la cantante si lascia andare a certe dichiarazioni, tira in ballo Loredana Lecciso. " E Loredana Lecciso muta ", scrive un utente, seguito poi da tantissimi altri che hanno ironizzato sui rapporti particolari tra le donne di Albano Carrisi.

La battuta sul cantante di Cellino San Marco non è però stata l'unica della serata per Romina Power, che però sulla seconda ha fatto uno scivolone fin troppo evidente. Sentendo evidentemente troppo freddo, forse per smorzare la tensione, a un certo punto la cantante italo-americana ha pensato di scherzare sulle temperature, chiedendo se per il capodanno del prossimo anno non sarebbe stato possibile spostare l'evento alle Maldive.

La battuta non è certamente piaciuta al web, che ha commentato in maniera veemente la gaffe di Romina Poiwer, ma nemmeno ai potentini. In piazza c'è stato un momento di silenzio imbarazzato, anche perché in prima fila c'erano le più alte cariche politiche della regione Basilicata, dal presidente della regione ai sindaci, passando per assessori e politici di vario grado. La Regione Basilicata ha evidentemente investito ingenti capitali per la promozione del territorio sul primo canale della tv pubblica e la battuta di Romina Power sarebbe stata evitabile. Superata l'empasse, la serata è proseguita regolarmente.