Romina Power ricorda la figlia Ylenia "con un sorriso d'angelo"

Certi dolori non si possono dimenticare e, all’indomani della messa in onda del film sulla vita di Al Bano, Romina Power ha voluto ricordare la figlia Ylenia scomparsa quando aveva solo 23 anni.

Primogenita della coppia, Ylenia Carrisi ha fatto perdere le tracce di sé nel 1994: ai tempi si trovava a New Orleans e l’ultima telefonata con la famiglia risale all’1 gennaio. Poi, della giovane non si sono avute più notizie e il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la morte presunta al 31 dicembre 1993: una decisione presa da Al Bano e della quale Romina Power si disse “profondamente amareggiata”. La scomparsa di Ylenia creò un forte distacco all’interno della famiglia Carrisi e, a distanza di tempo dal triste accaduto, i due cantanti decisero di separarsi.