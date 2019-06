Romina Power ricoverata in ospedale: malore o intervento programmato?

Poche ore fa Romina Power ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia che la ritrae in un letto di ospedale. Difficile capire cosa sia veramente successo, visto che nello scatto si vede solo la mano della cantante con la "farfallina" della flebo inserita. Al braccio la Power porta il braccialetto del ricovero ospedaliero, dove sono riportati i suoi dati anagrafici. Il post, pubblicato sul suo account personale, ha fatto il giro del web in pochissime ore, suscitando interesse ma soprattutto preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

Qualcosa di più circa il ricovero lo si capisce dalla stessa Romina Power, che scrive a margine del post: " Tutto bene quel che finisce bene. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti ". Una frase che lascia presupporre che l'ex moglie di Al Bano Carrisi si sia sottoposta a un intervento chirurgico (visto il coinvolgimento degli anestesisti), ma non si conosce il motivo dell'operazione ne tanto meno se sia stata una cosa improvvisa o un intervento programmato da tempo. Quello che è certo è che al suo fianco c'erano le figlie Cristel Carrisi e Romina Jr Carrisi. Quest'ultima ha, infatti, commentato il post social pubblicato dalla madre: " Love you mommy, solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino ", salvo poi postare la stessa foto nelle sue stories con la scritta " Strong woman ".

Solo poche ore fa Loredana Lecciso, la donna che ha rubato il cuore del suo ex marito Al Bano Carrisi, aveva spiegato su "Chi" di esser pronta a tendere la mano a Romina Power per riappacificare gli animi.