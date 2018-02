Romina Power si sfoga dopo le parole della sorella: "Un tranello"

Non si chiudono ancora le polemiche sul caso Romina Power-Al bano Carrisi. Di fatto un'intervista della sorella della cantante, Taryn Power ha suscitato non poche polemiche. La sorella di Romina al settimanale Di Più avrebbe fatto alcune considerazioni su Al Bano e anche sulla sua ex moglie che hanno stupito i fan della coppia. E così adesso è arrivata la replica, durissima, di Romina che smentisce l'intervista della sorella. “Vi prego di non leggere più questi giornalacci”, ha affermato la cantante in un lunghissimo post su Instagram.



Poi in un commento ha spiegato la sua posizione riguardo alle parole di Taryn Power: "Ho parlato con mia sorella. Le hanno fatto un’intervista a tranello. Parlando del suo ritorno al cinema e qualche domanda su di me. Poi hanno stravolto ciò che lei ha detto e niente sul suo lavoro. Cercano di mettere zizzania in famiglia e di screditarci”, ha scritto Romina. Infine ha lanciato un messaggio ai suoi fan: “Sono contenta che grazie ai social la verità la potete sapere da me e che non ho bisogno di parlare con la stampa. Alla fine ci guadagnano solo loro quindi vi prego di non leggere più questi giornalacci”.