Ronn Moss: "Ho lasciato Beautiful dopo un incidente"

È stato per anni il volto di Ridge Forrester in Beautiful, ma dopo un incidente che gli fece perdere la memoria Ronn Moss ha deciso di lasciare la celebre soap opera americana.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, l’attore ha raccontato il brutto periodo vissuto in seguito ad un incidente in auto con la moglie e smentito le voci riguardo l’addio a Beautiful per un mancato accordo sui compensi. Ronn Moss, infatti, ha confessato di aver deciso di lasciare definitivamente il ruolo di Ridge Forrester per la perdita della memoria avvenuta dopo lo scontro nel quale si fratturò la spalla in tre punti diversi e scoprì, solo dopo un po’ di tempo, di avere dei problemi nel memorizzare le cose.