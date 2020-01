Rosa Perrotta furiosa contro una fan: ​"Bonazzo mio marito? Il tuo è cornuto"

Rosa Perrotta non ha mai fatto mistero di essere una donna forte e molto passionale. Questa volta però la sua gelosia l'ha portata oltre, facendola finire al centro di una nuova polemica sul web. L'ex tronista di "Uomini e Donne" è stata infatti criticata per la risposta stizzita data a una follower, che aveva fatto un complimento a suo marito Pietro Tartaglione. A dare notizia di quanto accaduto è stata lei stessa, pubblicando nelle storie di Instagram i messaggi che le due donne si sono scambiate privatamente.

Nelle scorse ore la Perrotta ha pubblicato alcune immagini del compagno Pietro insieme al piccolo Domenico, il loro primogenito. Un'utente ha commentato, attraverso le storie di Instagram, uno scatto sottolineando tutto il suo apprezzamento per l'uomo: " Una bomba tua marito, bonazzo ". L'affermazione della donna non ha lasciato indifferente l'ex tronista che, per tutta risposta, ha gelato l'utente con una frase decisamente forte: " Tu ce l'hai un marito? No? Lo troverai presto vedrai, ne sono sicura. Come sono sicura che di cognome farà Cornuto. Auguri ". Senza giri di parole l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha messo al suo posto la donna rea di aver fatto un apprezzamento al suo uomo.