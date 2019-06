Rosa Perrotta presto mamma: "Stanca e gonfia. A mio figlio insegnerò i miei valori"

Mancano ore o pochi giorni all'evento tanto atteso da Rosa Perrotta. L'ex tronista campana di "Uomini e donne" sta per diventare mamma e ha già confidato ai suoi fedeli sostenitori che chiamerà il suo primogenito proprio come il padre del compagno, Pietro Tartaglione. La trepidazione per il gran giorno in arrivo cresce sempre di più, così come il pancione della promessa sposa Rosa, che in vista del suo parto naturale ha rilasciato alcune dichiarazioni, secondo quanto riportato nel nuovo numero cartaceo di "Uomini e donne magazine".

“Come mi sento? Gonfia e un po’ stanca- ha confidato Rosa Perrotta, al noto rotocalco dedicato al dating-show di Maria De Filippi-. Ahimè il mal di schiena è ormai la mia croce, ma fortunatamente manca poco alla nascita di Domenico. Tutto sommato, fisicamente sto abbastanza bene, anche se i chili di più sul mio corpo esile si fanno sentire. Di sicuro mi manca la libertà di movimento! Sono una donna molto dinamica e, a volte, l’ingombro della pancia mi ricorda che non posso più fare certe cose”.

Rosa Perrotta attende impaziente la nascita di Domenico

Nel corso della sua intervista, la modella campana ha anticipato che si impegnerà molto nel ruolo di mamma a tempo pieno, affinché Domenico possa imparare i valori che ha a sua volta appreso dalla madre: “Mia madre è stata piuttosto severa e rigida con noi figli, quando eravamo piccoli. Si è addolcita quando siamo cresciuti: voglio che, come me, cresca con il senso del dovere e del sacrificio e che impari presto a meritarsi le cose. Ma lascerò sempre Domenico libero di scegliere il suo cammino, questo è poco ma sicuro”.

E chi pensa che Rosa Perrotta intenda concedersi una pausa dal lavoro, dovrà ricredersi: “Continuerò a fare la mia vita, il mio lavoro. Questa gravidanza è stata una parentesi. Riprenderò a fare quello che facevo. Anche se in realtà non ho smesso di lavorare nemmeno in gravidanza!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__) in data: 16 Giu 2019 alle ore 11:51 PDT