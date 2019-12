Rosa Perrotta sul rapporto con Pietro Tartaglione: "Non mi ha sfiorata per mesi"

Un ex volto di Uomini e donne fa di nuovo parlare di sé, per via di alcune indiscrezioni trapelate in rete negli ultimi giorni. Si tratta di Rosa Perrotta. Originaria di Salerno, modella, attrice ed ex naufraga de L'isola De Famosi, ha partecipato al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, per cercare l'anima gemella. Al noto format di Canale 5, l'ex tronista ha scelto Pietro Tartaglione, con cui ha dato alla luce il primogenito Domenico. I due si sarebbero dovuti unire in matrimonio a Gaeta nella scorsa estate, ma la scoperta della prima gravidanza della Perrota ha provocato la posticipazione del matrimonio a data da destinarsi. E, in un'intervista esclusiva concessa a Chi magazine, Rosa ha rivelato alcuni dettagli inediti circa la sua love-story con Pietro.

Per il momento i due compagni di vita non intendono avere un secondo figlio nell'imminente e, sulle attese nozze con Tartaglione, la Perrotta fa sapere: “Fosse per Pietro mi sposerebbe anche domani. Con calma faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all’altare“. Con la nascita di Dodo, il rapporto di coppia è mutato e, in particolare, la passionalità nel legame è un po' scemato. “Oggi mi sento una suora -ha, infatti, confidato l'intervistata-. Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante".

E la condizione vissuta da Pietro, nel rapporto vissuto con la neo mamma Rosa, ha fatto soffrire non poco l'ex corteggiatore di Uomini e donne. Nonostante i problemi di coppia ad oggi riscontrati, però, la Perrotta sembra assicurare di non essere in crisi con Pietro: “Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre. All’inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio”. Circa il lavoro intrapreso nel mondo dello showbiz, poi, l'intervistata ha confidato di custodire nel cassetto un sogno, che vorrebbe poter realizzare a breve: “Sogno Tale e Quale Show, so che non deluderei”.

La magia del Natale secondo Rosa Perrotta

Sul suo profilo ufficiale Instagram, Rosa Perrotta ha pubblicato una nuova foto, a corredo della quale ha scritto un messaggio sul suo Natale 2020: "Erano un po’ di anni che non sentivo più la magia del Natale...invece quest’anno con Dodo,lo percepisco come il più speciale della mia vita. D’altronde ogni singolo giorno che vivo da quando c’è lui, ha tutto un altro sapore. Un sapore bellissimo, mai provato prima. E mi sento strafortunata e strafelice. In alcuni momenti lo guardo e mi sembra stia per scoppiarmi il cuore dalla gioia. #ilmiopiubelnatale".