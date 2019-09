Rossella Fiamingo è tornata single: "Io e Luca Dotto ci siamo lasciati"

Rossella Fiamingo è una giovane schermitrice italiana, specializzata nella specialità della spada. La sexy 28enne catanese ha conquistato la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, a 25 anni, diventando la prima medaglia olimpica individuale nella spada. Rossella si è anche laureata due volte campionessa del mondo di questa specialità nel 2014 a Kazan e nel 2015 sempre in Russia ma a Mosca.

Rossella era da tempo fidanzata con il campione di nuoto Luca Dotto ma era da un po' di tempo che i due non si facevano vedere insieme e soprattutto non postavano più foto insieme sui social. Il 29enne di Camposampiero tra l'altro ha una nuova relazione con la modella Greta Zuccarello e la Fiamingo ai microfoni del Giorno ha confermato di essere tornata single da poco: "Sono tornata single da poco più di un mese, è vero".

La Fiamingo ha poi parlato dell'utilizzo dei social network per una persona famosa: " A me fa piacere avere dei sostenitori e sentire il loro supporto, condivido con loro i miei allenamenti, le gare e alcuni momenti di svago. Per i nostri appassionati a volte è difficile seguire le gare in quanto spesso non sono trasmesse in tv, grazie ai social riescono a rimanere aggiornati. Ma c'è un aspetto negativo: tu puoi gestire te stesso, ma non puoi gestire gli altri. Sono sempre più in aumento i fenomeni da tastiera. E anche se mi piace aggiornare i miei follower, credo che nei social non si debba mettere proprio tutto quello che si fa. Credo che i momenti più intensi si debbano vivere, non condividere".

Infine la fuoriclasse della scherma ha poi riservato una stoccata al suo ex fidanzato: "Da adesso in poi starò ben attenta a scegliere le persone da avere al mio fianco. Non voglio più sbagliare, cercherò una persona che prima di tutto mi rispetti e che sia matura. Ora mi godo gli amici e vivo la mia vita da single". Rossella è tornata single ma i suoi oltre 200.000 follower nel frattempo si godono le sue tante foto che ne mettono in risalto una bellezza acqua e sapone e un fisico mozzafiato.



