Quel rossetto rosso fuoco di Meghan che a Kate è proibito dal protocollo

Make up in toni delicati contro quello da star hollywoodiana. La competizione tra Kate Middleton e Meghan Markle si gioca davvero su tutti i campi e non solo nei vestiti e nei gioielli extralusso che la Duchessa del Sussex ama esibire in pubblico, facendo storcere il naso ai contribuenti inglesi, quando, invece, colei che un giorno sarà Regina del Regno Unito non solo ricicla gli abiti, ma ne indossa di molto meno costosi nelle occasioni ufficiali e persino low cost nella vita di tutti i giorni.

Ultimamente lo scontro tra le due si è spostato anche nel campo della bellezza dove Meghan, sia per educazione che per il piacere di sentirsi una vera diva, ama sfoggiare colori audaci in ombretti, smalti e, soprattutto, rossetti. Le sue labbra rosso fuoco ormai sono proverbiali e accendono di sensualità la sua carnagione.

A Kate Middleton è concesso solo sfoggiare una palette di colori dalle nuance delicate, quasi pastello. Niente di vistoso e, soprattutto, nessun rossetto rosso. Per lei meglio qualcosa di rosa, nude o pesca. Su espresso ordine del protocollo reale che mal giudica una aristocratica del suo rango che fà troppo sfoggio della sua bellezza.

Come futura Regina le si richiede modestia anche nell’apparire. E francamente la Duchessa di Cambridge è sempre stata molto bella e proprio il suo trucco così leggero rivela che non ha bisogno di molto per essere una donna molto affascinante.

Meghan Markle sin dai tempi in cui provava a imporsi come attrice sapeva tutto di makeup. Le era necessario per farsi notare alle premiere e alle feste e anche adesso non ha mai smesso di sembrare sempre su un red carpet, anche in pieno giorno, sfoggiando un ombretto e matite scure per gli occhi che gli esperti di bellezza consigliano per la sera.

Di certo è molto più libera di Kate nella scelta del suo look e non ha alcuna intenzione di rinunciare a sentirsi una vera star anche se ufficialmente ora è una Duchessa. Ma a modo suo.

Quindi, con buona pace del protocollo reale, Meghan alle sue labbra da femme fatale non rinuncerà mai.



