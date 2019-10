Rovazzi svela il trucchetto di Tomaso Trussardi per non farsi rubare l'auto d'epoca

Il migliore antifurto per auto? Quello di Tomaso Trussardi. Altro che chiavi speciali, allarmi sofisticati e quant'altro: il metodo per evitare di farsi rubare l'auto (d'epoca) lo conosce solo lui (e ora anche qualche ladro). Il rampollo della casa di moda italiana ha svelato, al termine di una cena con amici, il suo metodo infallibile per evitare di farsi rubare la vettura. L'occasione giusta per mostrare a tutti il suo trucco a prova di ladri è stata una cena dove, oltre a Michelle, erano presenti, tra gli altri, anche Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen Kokeshi. Al termine della serata, dopo qualche bicchierino, l'atmosfera nel gruppo è frizzante e scherzosa. Rovazzi, neanche a dirlo cellulare alla mano, decide di filmare il ritorno in auto di Tomaso Trussardi per condividerlo sui social.

Nei video pubblicati da Rovazzi nelle sue Storie di Instagram, si vede l'imprenditore scendere le scale del ristorante esclamando " Volante ". Quasi come in un film di James Bond, un addetto sbuca da una porta laterale e porge (con una certa eleganza) il volante a Trussardi. Rovazzi e compagni rimangono stupiti, seguono Tomaso avviarsi verso la macchina e sedersi all'interno dell'Alfa Romeo d'epoca. Pochi istanti e il volante torna al suo posto. E non si tratta di magia. " È il migliore antifurto, guarda ", confessa divertito Tomaso Trussardi a Rovazzi, che esclama: " Io non ho parole, che spettacolo io sono sconvolto" . Il cantante poi si rivolge verso Michelle Hunziker e conclude: " Ma è sempre così? " e la svizzera non delude le aspettative rispondendo: " Sì !".