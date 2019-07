Royal Baby, ecco la data del battesimo di Archie

I più goliardici direbbero “habemus datam” in un latino un po’ maccheronico. Finalmente, dopo un susseguirsi di notizie, indiscrezioni, voci prima confermate, poi smentite, abbiamo la data del battesimo del Royal Baby Archie, il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle. A quanto pare avverrà il prossimo 6 luglio, benché manchi ancora la comunicazione ufficiale. I tabloid britannici, però, si dicono sicuri che la data sia quella giusta, citando fonti reali definite “molto attendibili” dagli stessi cronisti. La CNN sostiene che la cerimonia sarà una “intima riunione di famiglia” . Vanity Fair aggiunge che non si terrà nella St.George’s Chapel, bensì nella cappella privata del Castello di Windsor.

La St.George’s Chapel sarebbe stata una scelta molto romantica e, in un certo senso, nel solco della tradizione targata Sussex: proprio lì, infatti, venne battezzato il principe Harry e si è tenuto il suo Royal Wedding con Meghan il 19 maggio 2018. Il secondogenito di Lady Diana e sua moglie, invece, hanno optato per un luogo più “raccolto”, forse per dare all’evento il carattere della riservatezza che tanto hanno mostrato di prediligere in passato. Il 6 luglio Baby Archie avrà esattamente 2 mesi e saranno passati solo 2 giorni da una delle feste americane più importanti, l’Independence Day.

Secondo il Daily Mail gli invitati saranno 25 e tra loro, naturalmente, ci saranno il principe Carlo, Camilla, il principe William, Kate Middleton e la nonna materna del festeggiato, Doria Ragland. Quest’ultima sarebbe già in partenza dalla California, dove vive. Come già sappiamo la regina Elisabetta non sarà presente al battesimo del Royal Baby a causa di non meglio precisati impegni già presi in precedenza. La sovrana, del resto, non ha partecipato neanche al battesimo di Louis, figlio di William e Kate, lo scorso 9 luglio. Invece era tra gli invitati a quello di Lena, la figlia di Zara Tindall.

Secondo Hello tra le madrine ci saranno Serena Williams e l’amica di Meghan Jessica Mulroney. Vi è ancora incertezza sul nome dei padrini. Vanity Fair informa che sarebbero in “pole position” per occupare l’ambito ruolo Mark Dyer, caro amico di Harry e Markus Anderson, miglior amico di Meghan. Baby Archie indosserà, come da tradizione, una copia della Honiton Lace Christening. Si tratta dell'abito che la regina Vittoria fece confezionare, in pizzo Honiton appunto, per la sua primogenita, la principessa Victoria Adelaide Mary Louisa. La cerimonia per il battesimo della figlia di Victoria e Albert avvenne il 10 febbraio 1841 e da allora il suo abitino è stato indossato da 62 Royal Babies (compresi William e Harry), tra cui 5 futuri sovrani. Purtroppo la stoffa è diventata troppo fragile, per questo la regina Elisabetta ne ha commissionata una replica.