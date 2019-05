Royal Baby, il mistero della nascita continua: dov'è il certificato?

Il mistero della nascita del Royal Baby Archie Harrison continua: i tabloid britannici insistono sul fatto che il primogenito di Harry e Meghan sarebbe nato in ospedale e non in casa come era stato programmato. Alcuni tra questi giornali insinuano, neanche troppo velatamente, che l’opzione della nascita in ospedale non sarebbe mai stata scartata, anzi, sarebbe stata perfino l’unica presa in considerazione. Chi difende i duchi di Sussex sostiene che, forse, un imprevisto dell’ultimo minuto potrebbe aver reso impraticabile l’idea di far partorire Meghan a Frogmore Cottage.

Il mistero continua e si infittisce: a quanto pare Harry e sua moglie non hanno voluto rendere pubblico il certificato di nascita del bambino, come da tradizione e il motivo non è affatto chiaro. Questo certificato, come spiega Vanity Fair, viene diffuso poco dopo l’annuncio del nome e riporta la data, il luogo di nascita e i nomi dello staff medico presente al momento del parto. William e Kate lo resero noto quando nacquero i loro tre figli, mentre Harry e Meghan hanno rotto un’altra regola del cerimoniale.

Il Sunday Telegraph sostiene che i Sussex vogliano “ tenere il luogo di nascita segreto il più a lungo possibile ”. Torniamo, però, sempre alla stessa domanda: perché? Il Daily Mail ha rivelato che Meghan avrebbe partorito in ospedale in quanto ormai oltre il limite di scadenza. Se così fosse la duchessa avrebbe atteso il più a lungo possibile, poi sarebbe stata ricoverata su consiglio dei medici. Se il parto sia stato indotto oppure no è un altro mistero. I giornali sarebbero piuttosto certi che Archie sia nato al Portland Hospital, un ospedale esclusivo da 20mila sterline a parto. Lì sono venute al mondo anche Eugenia e Beatrice di York e i figli di David e Victoria Beckham.

Esperti e tabloid esprimono diverse possibilità senza trovare un accordo. Magari Harry e Meghan preferiscono semplicemente mantenere la riservatezza sulla nascita, ritagliandosi un angolo privato nella loro vita sempre sotto i riflettori. Forse sanno già che l’idea del parto in un ospedale prestigioso potrebbe far storcere il naso a molti, dopo le dichiarazioni di Meghan sulla volontà di partorire naturalmente e senza i medici della regina (d’altro canto, in questi casi, una cosa è la preferenza personale, ben altra la volontà di Madre Natura). Dunque preferirebbero evitare polemiche ancora più accese. Sono tutte ipotesi. Per ora non sappiamo di più.