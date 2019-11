Royal family d’Europa, tutte le storie d’amore proibite

In questi giorni le trame di “The Crown” stanno creando scompiglio nella royal family britannica. Infatti la serie fa intuire che vi sarebbe stata una presunta tresca tra una giovane regina Elisabetta e Lord Porchester. La sovrana lo chiamava affettuosamente Porchie, ma secondo le biografie su Elisabetta II e i tabloid che ne hanno ripercorso l’esistenza, il Lord sarebbe stato solo un leale confidente che condivideva con la regina l’amore per i cavalli. Questa non è che una delle storie d’amore proibite (vere o presunte) vissute nei palazzi dei reali europei più in vista. Vanity Fair ricorda le più famose e discusse. In principio furono Lady Diana e il principe Carlo. Scandali, ripicche, gelosie e tradimenti fecero tremare Buckingham Palace per anni. Chi avrebbe mai sospettato che la timida ragazzina dal viso paffuto e sorridente di nome Diana avrebbe avuto il coraggio di rivelare alla BBC: “Eravamo in tre in questo matrimonio. Era un po’ troppo affollato” .

Il terzo incomodo si chiama Camilla Parker Bowles, l’eterna rivale, l’amante mai dimenticata oggi moglie legittima. Dal giorno del matrimonio tra Carlo e Diana, il 29 luglio 1981, alla data di quell’intervista scandalosa, il 20 novembre 1995, la principessa del Galles cambiò radicalmente, perdendo la timidezza giovanile e diventando una donna più decisa, seppur segnata da troppe fragilità interiori. Negli ultimi tempi un altro mistero a tinte rosa ha coinvolto la royal family inglese. Secondo i tabloid il principe William si sarebbe avvicinato pericolosamente a Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. La notizia risale al marzo del 2019. La dimora di Rose si trova accanto a quella dei duchi di Cambridge ad Anmer Hall e il gossip l’ha additata come ex amica di Kate Middleton e rivale in amore. La presunta tresca non è mai stata dimostrata e nessuno sa quale sia la sua origine. Dopo il viaggio in Pakistan di William e Kate, quattro giorni in cui la coppia reale si è dimostrata più affiatata che mai, i contorni della figura della Hanbury si sono dissolti pian piano fino a sparire nel nulla.

Rivelazioni mai dimostrate circolano anche su Filippo di Edimburgo. Pare che il principe consorte abbia iniziato a tradire la regina Elisabetta subito dopo le nozze e abbia continuato anche mentre lei era incinta del principe Carlo. La biografa Sarah Bradford ritiene che una delle conquiste di Filippo sia stata l’attrice Pat Kirkood. Il gossip attribuisce al marito della sovrana anche i flirt con l’aristocratica Helene Cordet Foufounis, l’attrice Anna Massey e la scrittrice Daphne Du Maurier. Se ci spostiamo nel Principato di Monaco una delle relazioni extraconiugali più celebri e scandalose resta quella di Daniel Ducruet, marito di Stéphanie, con una ballerina di striptease. Era il 1996 e le foto del tradimento pubblicate dal magazine Interviu costarono il divorzio a Ducruet.

Forse ricorderete una vicenda che vide protagonista Charlene di Monaco e che fece molto scalpore. Poche ore prima del royal wedding con il principe Alberto, la sposa sarebbe fuggita su una Smart. L’Express rivelò che la fuga nascondeva la scoperta, da parte di Charlene, di un presunto terzo figlio illegittimo di Alberto. A quanto sembra la fuga terminò all’aeroporto di Nizza, ma venne subito smentita. Il fantomatico terzo figlio di Alberto, invece, non è mai venuto allo scoperto. Nella royal family svedese le cose non andrebbero meglio. Nel 2010 tre giornalisti pubblicarono un libro contenente delle scottanti rivelazioni sul re Carlo Gustavo, “Carl XVI Gustaf-Den Motvillige Monarken” (“Carlo Gustavo, Il Re Riluttante). Il sovrano avrebbe organizzato dei festini a luci rosse dopo aver conosciuto l’attuale regina Silvia, nel 1972. Si vocifera che a questi party partecipassero attrici e modelle giovanissime. Lo scandalo deflagrò come fosse una bomba. La regina Silvia lasciò il marito, ma poi lo perdonò. Lo scorso giugno la coppia ha festeggiato 43 anni di matrimonio.

Anche la royal family belga ha i suoi grattacapi. Nel 2013 Alberto II abdicò a favore del figlio Filippo. La motivazione ufficiale atteneva a motivi d’età. I tabloid, però, insinuano che dietro l’abdicazione si nasconda ben altro. Alberto avrebbe ripetutamente tradito la moglie Paola e da una di queste relazioni “pericolose” sarebbe nata una figlia, Delphine Boel. Attualmente è in corso un procedimento legale per il riconoscimento. Purtroppo neanche la Spagna è esente dalle “corna reali”. L'ex re Juan Carlos avrebbe tradito Sofia di Grecia con la principessa Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Non solo: quando l’Infanta Cristina venne coinvolta nel caso “Noos”, scoprì che suo marito aveva diverse amanti e alcune di queste erano anche amiche di famiglia.