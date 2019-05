Royal Family, le foto segrete di Lady Diana

È il 1989, un bambino di 7 anni con la passione per la fotografia scatta istantanee della sua amatissima mamma, che appare serena e sorridente. Tutto normale e ovvio, se non fosse per un particolare: il bambino in questione è il principe William e il soggetto delle sue foto è Lady Diana, quando era ancora un membro della Royal Family e il divorzio da Carlo sembrava una chimera. Le fotografie, divulgate dal Mirror, ci restituiscono l’immagine di una principessa felice, non triste come l’hanno ribattezzata i tabloid. Ha tutta la vita davanti e osservandola pare impossibile che sia la stessa persona che non molti anni dopo rilascerà un’intervista scandalo alla BBC del 1995 e indosserà il celebre Revenge Dress, sancendo la rottura del suo matrimonio e dei legami con la Royal Family. Eppure è proprio lei, la donna che diventerà di lì a poco un’icona mondiale di glamour e stile, socialmente impegnata e destinata a una morte tragica.

Le fotografie che la ritraggono ancora giovanissima, vestita con una felpa rosa da cui spuntano occhi azzurro cielo e capelli biondissimi, hanno fatto il giro del mondo e sono state pubblicate anche dal magazine italiano Amica, che ne racconta i retroscena. Prima di raggiungere i media, però, sono rimaste custodite per quasi 20 anni in una scatola, fino al 2007 e sono arrivate fino a noi attraverso vari passaggi che sembrano più che altro intrecci del destino. Le foto sono state scattate in casa della migliore amica di Diana, Carolyn Bartholomew. Alcune, per la precisione quelle in cui compare William, dovrebbero essere state fatte dalla tata della famiglia Bartholomew, Mary Bruce. A quanto pare la macchina fotografica apparteneva proprio alla Bruce. Dopo la morte della tata, gli scatti finirono nelle mani del figlio di una delle sue migliori amiche. L’uomo decise di rivenderle a Jack, un discendente della famiglia Bartholomew.