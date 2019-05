Royal Family, l'indiscrezione: "Meghan e Camilla contro Kate"

Non bastavano le voci di presunte rivalità tra Kate e Meghan, William e Harry, la regina e Meghan. Nella Royal Family sembra esserci aria di nuovi intrighi di corte, almeno stando alle indiscrezioni che già da qualche tempo aleggiano su Buckingham Palace. Secondo Express stavolta nel dissidio tra Meghan Markle e Kate Middleton si sarebbe aggiunta una “new entry”, Camilla, moglie del principe Carlo. Sembra che la duchessa del Sussex e quella di Cornovaglia abbiano stretto "un’alleanza" contro Kate. Fonti anonime di Buckingham Palace (forse si tratta di domestici) mormorano che il motivo di questa nuova divergenza starebbe nel comportamento sempre ligio al dovere della moglie di William.

Insomma Meghan e Camilla non sopporterebbero tanta perfezione nella duchessa di Cambridge, che non sbaglia un colpo, cerca di evitare le polemiche ed è molto amata dai sudditi. Questa insofferenza avrebbe portato le due nobildonne a criticare aspramente la loro presunta rivale. Kate, in quanto moglie del futuro re d’Inghilterra farebbe di tutto per prepararsi al ruolo che un giorno dovrà ricoprire e questa sua serietà l’avrebbe fatta entrare fin da subito nelle grazie della regina Elisabetta. Al contrario di Camilla e Meghan le quali, invece, avrebbero avuto diversi contrasti con la sovrana. Ribadiamo che questa presunta faida è frutto di voci finora non confermate. Chi difende Camilla sostiene che si sia comportata sempre in modo diplomatico sia con Meghan che con Kate, aiutando entrambe a gestire la popolarità derivata dai loro ruoli e perfino nei preparativi delle rispettive nozze.

In effetti, almeno apparentemente, la moglie del principe Carlo ha sempre cercato di rimanere un passo indietro rispetto alle vite di William e Harry, facendosi apprezzare da questi e dal pubblico con il tempo. Ciò non significa che tutti gli inglesi la amino: c’è ancora chi non prova grande simpatia per Camilla, chi la vede come una specie di “usurpatrice” del posto che spettava a Lady Diana. Si tratta di opinioni che spesso circolano sui social e riflettono, in parte, l’umore dei sudditi di Sua Maestà. Quando Meghan entrò nella Royal Family si parlò di un’alleanza tra lei e Kate, le due commoner tra i Windsor e del fatto che Camilla fosse stata lasciata in disparte. Ora le posizioni delle tre duchesse sarebbero cambiate. Per ora, però, non si sa dove sia la verità.