Royal Family, il muso lungo di William al battesimo di Archie

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, in grado di rivelare qualunque segreto. Per l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, invece, anche un sorriso, una mano adagiata con grazia sul grembo possono dire moltissimo di una persona. Molto più di quanto questa vorrebbe far sapere. Forse persino particolari che non rivelerebbe neanche sotto tortura. Osservando le foto del battesimo di Archie, l’esperta ha cercato di rispondere alle domande di fans e curiosi a proposito dei veri pensieri che passavano per la testa dei membri della Royal Family invitati all’evento. Kate Middleton era davvero felice di essere lì? William e Harry hanno fatto pace (ammesso che vi siano mai state realmente delle discussioni)? Meghan Markle avrebbe preferito che Kate non sedesse accanto a lei rubandole, in parte, la scena?

Al Daily Mail Judi James rivela che l’atteggiamento più chiuso, perfino scontroso sarebbe stato quello del principe William. Quest’ultimo è arrivato a Windsor con occhiali scuri e viso della stessa tonalità. Secondo la James sembrava quasi “il buttafuori di un locale notturno” . A quanto pare la sua postura era rigida e sulla difensiva. Nemmeno Kate Middleton, seduta vicino a Meghan, aveva un’aria molto rilassata. L’esperta sostiene che sembrasse “pronta a fuggire” . Vanity Fair riporta che la posa laterale, molto sobria e composta, della duchessa di Cambridge era studiata per non oscurare Meghan. Eppure il risultato ottenuto, complice forse il bel vestito rosa firmato Stella McCartney, ha contraddetto totalmente le buone intenzioni.

Kate, anche senza volerlo, si riconferma nel ruolo di guida della Royal Family, di matriarca, futura principessa del Galles e altrettanto futura regina consorte. Sembra davvero che la duchessa sia nata per essere una sovrana e che mai abbia conosciuto la vita da commoner. Ha interiorizzato alla perfezione il ruolo che un giorno sarà chiamata a svolgere. Pur non sedendo al centro della scena, cattura l’attenzione. Ѐ lei stessa il fulcro della foto. Le sorelle di Lady Diana, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale apparivano un po’ troppo rigide, soprattutto Lady Sarah. Sono gli elementi inaspettati della foto, poiché hanno avuto il triste compito di prendere il posto dell’indimenticata principessa Diana e rappresentano il trait d’union tra i Windsor e gli Spencer (non dimentichiamo che Lady Jane ha conosciuto Archie prima di Carlo e dei Cambridge).