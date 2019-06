Royals, tutti i tatuaggi e i piercing dei reali nel mondo

Si scrivono molti articoli sulle regole che i "royals" di tutto il mondo sono tenuti a rispettare. Tradizioni spesso secolari che modellano il modo di parlare, di vestire, di muoversi, perfino di mangiare dei sovrani e dei loro discendenti. C’è, però, una moda sviluppatasi negli ultimi anni che neppure il protocollo più rigido riesce a scalfire: quella dei tatuaggi e dei piercing. La pratica di modificare il corpo con disegni, scritte, anelli o diamantini ha varcato le soglie dei palazzi reali, contagiando anche principi e principesse. Infatti sono molti i reali che, in barba alle regole e al bon ton, adorano tatuarsi o sfoggiare piccoli piercing. Il magazine Hello ha scrutato attentamente le giovani generazioni “royal” per scovare simboli impressi sulla pelle con l’inchiostro o gioielli posizionati ad arte alle orecchie, al naso, o all’ombelico.

È doveroso partire dalla ribelle Meghan Markle. Nel protocollo della Royal Family non c’è una regola che vieti espressamente piercing e tatuaggi, però in genere viene fortemente sconsigliato tutto ciò che rende l’idea di una bellezza “artificiosa”. Nonostante ciò la duchessa di Sussex ha sfoggiato in più occasioni un numero non meglio precisato di preziosi alle orecchie, benché di solito la si veda solo con due “canonici” orecchini ai lobi. Lo stesso fa la regina di Giordania: Rania è stata fotografata con diversi piccoli gioielli nella parte esterna del padiglione auricolare durante la “Publisher’s Night” indetta dall’associazione degli editori tedeschi, nel novembre 2018. Doria Ragland, mamma di Meghan, indossa un brillantino al naso ben visibile nella foto scattata con la regina Elisabetta e il piccolo Archie.

Marina Windsor, nipote del principe Edoardo, duca di Kent (e cugino della regina), aveva un piercing al trago (la parte del padiglione auricolare a forma di triangolo), poi rimosso. La sorella, Lady Amelia Windsor, ha una tigre tatuata sulla spalla sinistra e diversi piercing alle orecchie. Zara Tindall, figlia della principessa Anna, ha un piercing sulla lingua. Sua madre non è entusiasta di questa modifica al look, ma si è semplicemente limitata a chiederle se riesce a parlare bene nonostante la presenza del “corpo estraneo”. La principessa Sofia di Svezia aveva un orecchino all’ombelico, rimosso prima del matrimonio con il principe Carlo Filippo di Svezia nel 2015 e molti tatuaggi, tra cui un sole tra le scapole. Anche Pauline Ducruet, figlia della principessa Stephanie di Monaco, ha diversi piercing alle orecchie e un tatuaggio con un motivo floreale. Charlene di Monaco si è presentata al gran gala per il settantesimo anniversario della Croce Rossa, nel luglio dello scorso anno, con un nuovo piercing all’orecchio che, in realtà, era solo un gioiello con una clip.

Anche Camilla duchessa di Cornovaglia si fece fare un tatuaggio non indelebile con l’henné, in occasione di un viaggio a Zanzibar nel 2011. Durante il viaggio in Marocco anche Meghan si fece disegnare sul braccio un arabesco benaugurante per la nascita di Archie. Kate Middleton la imitò nel febbraio del 2018, quando era incinta di Louis. Il principe Federico di Danimarca, erede al trono, ha uno squalo tatuato sul polpaccio e un altro sul braccio. Suo nonno, Federico IX, aveva tatuaggi di dragoni e uccelli, tutti simboli che rappresentano il periodo trascorso nella Marina Militare. Ultima curiosità: anche l’ultimo zar di Russia Nicola II aveva un tatuaggio: un dragone che si fece disegnare sul braccio destro durante un viaggio a Nagasaki, in onore della cultura giapponese e come ricordo del tour. Ci vollero 7 ore di tempo per farlo ma, a quanto pare, lo zar rimase soddisfatto del risultato.