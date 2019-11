"Rubò le magliette per fare un regalo a Carta". La scusa funziona, il compleanno era vicino

Voleva fare un regalo al suo amico cantante. E per questo ha rubato alcune magliette alla Rinascente di Milano. Mentre lui, Marco Carta, ex vincitore di Amici e Sanremo, non sapeva nulla della «sorpresa» che gli voleva fare Fabiana Muscas, l'infermiera che lo scorso maggio fu arrestata con lui (per il cantante l'arresto non venne poi convalidato, ndr). Dopo essere stato assolto dall'accusa di furto al termine di un processo svolto con il rito abbreviato (e in attesa che il Tribunale si pronunci sull'amica il cui procedimento è stato stralciato) arrivano le motivazioni della sentenza che ha restituito il sorriso a Carta, ma anche una battutaccia di Fedez che, in una storia Instagram, ironizzando sul collega Luis Sal con un'etichetta ancora attaccata ad una nuova t-shirt, fa riferimento all'episodio della Rinascente: «Che bello che sei oggi, l'etichetta quando la togli? Luis Sal is the new Marco Carta».

Quanto alle motivazioni della sentenza, il giudice Stefano Caramellino ha creduto all'ipotesi alternativa della difesa, secondo a quale la Muscas voleva fare un regalo al cantante per il suo compleanno appena passato. Questione di date, per il giudice. Il movente, scrive infatti, «corrisponde a un'eventualità non certo remota e congetturale, bensì oggettivamente riscontrata nel caso concreto, poiché coerente con l'effettiva data di compleanno di Marco Carta, dieci giorni prima del fatto». Mentre la prova che Carta abbia concorso al furto delle sei magliette è «insufficiente e contraddittoria». Il giudice ha ritenuto inoltre «inattendibile» il vigilante del grande magazzino che, sentito come teste dalla polizia locale, riferì che al momento del fermo la coppia aveva ammesso il furto. Fatti che, secondo la sentenza, sarebbero «incompatibili con quanto emerso dalle registrazioni video». Il verbale sarebbe stato redatto velocemente, al termine di una giornata di lavoro pesante con il negozio pieno di clienti. Del resto era un black friday, un giorno che Carta non dimenticherà.