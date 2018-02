Rudy Zerbi, la rivelazione: "La De Filippi mi ha salvato la vita"

Rudy Zerbi si è confidato con Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo: ha parlato di quando ha scoperto del suo padre biologico e di come Maria De Filippi lo abbia aiutato " in un momento di grande difficoltà ".

Il racconto

" E’ stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre - ha raccontato Zerbi su Canale 5 -. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte ". E prosegue: " Ho imparato che i figli sono di chi li cresce. Per questo mio papà è Giorgio. Ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande rabbia. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui. Comunque ora abbiamo recuperato il tempo perduto "