Russell Crowe assente ai Golden Globes: "Sta proteggendo la sua famiglia in Australia"

Russell Crowe sarebbe dovuto essere sul palco dei Golden Globes a Beverly Hills per ritirare il premio come miglior attore nella categoria “Miniserie o film per la televisione.” L'assenza dell'attore si è fatta sentire durante la celebrazione ma la sua assenza era giustificata dal motivo.

Chiamato sul palco per la consegna della statuetta e per il consueto discorso di ringraziamento, Russell Crowe non si è presentato ma al suo posto è salita Jennifer Aniston, che ha letto un messaggio dell'attore. " Russelll Crowe non è qui stasera, è a casa in Australia e protegge la sua famiglia dagli incendi ", ha detto l'attrice per spiegare la sua assenza. Russell Crowe è una delle migliaia di persone che proprio a causa degli incendi, che da settembre stanno devastando il Paese, ha perso la sua casa. È da mesi che l'attore cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sul disastro ambientale australiano, spingendo i suoi seguaci a donare per aiutare l'Australia a far fronte a una situazione di grave emergenza. Il suo messaggio di ringraziamento durante la cerimonia dei Golden Globes è stato in realtà un accorato appello ambientalista.

" Questo disastro è stato causato dal cambiamento climatico e soltanto rivedendo le nostre azioni e basandole sulla scienza potremo avere un futuro ", ha scritto Russell Crowe nel messaggio letto da Jennifer Aniston, che ha continuato a leggere: " Dobbiamo agire in base alla scienza, concentrare la nostra forza lavoro globale sulle energie rinnovabili e rispettare il nostro pianeta, per il luogo unico e straordinario che è. "

Quello di Crowe non è stato l'unico messaggio ambientalista pronunciato durante la celebrazione di Beverly Hills. Anche Cate Blanchette ha voluto utilizzare un palcoscenico così importante e con un'eco così vasta per sensibilizzare sui temi ambientali e rendere omaggio alle persone che quotidianamente combatto sul fronte degli incendi. " Quando un Paese sta affrontando un disastro climatico, siamo tutti di fronte a un disastro climatico ", ha detto l'attrice. Joaquin Phoenix, invece, ha rivolto il suo appello direttamente ai suoi colleghi, invitando Hollywood a unirsi per aiutare e per contribuire concretamente al lavoro di cambiamento.

Nei giorni scorsi, sia Nicole Kidman che P!nk hanno voluto mostrare sui social la loro donazione, ciascuna di 500.000 dollari, per la Croce Rossa australiana che sta supportando le squadre di soccorso impegnate sul fronte degli incendi. Sono tanti i personaggi famosi che in questi giorni stanno donando e stanno mostrando il loro gesto sui social, in modo tale che il loro grande seguito possa emulare un gesto così importante.