Sabrina Ferilli e il mistero a Tu si que vales: "Perché sparisce?"

C'è un mistero che accompagna la presenza di Sabrina Ferilli a Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale5. Tutti i telespettatori hanno notato un dettaglio particolare, che sui social è stato commentato a lungo dagli utenti.

Sabrina Ferilli è giudice popolare del programma di Maria De Filippi, ha preso il posto di Iva Zanicchi e la sua presenza è stata accolta con gioia dal pubblico televisivo. Interventi divertenti, ironici e iconici sono la cifra stilistica dell'attrice romana, della quale si intuisce anche il fortissimo rapporto con Maria De Filippi. Eppure, i telespettatori hanno notato che nelle ultime due puntate l'attrice è spesso assente, sostituita sulla sedia del giudice popolare, che nel programma svolge normalmente il ruolo di conduttrice assieme a Martin Castrogiovanni e ad Alessio Sakara.

Il ruolo di Sabrina Ferilli è, in realtà, marginale negli equilibri della trasmissione, dovendo esclusivamente riportare il sentimento di una porzione di 100 persone del pubblico. Ovviamente viene coinvolta in alcuni numeri e viene chiesto il suo parere ma nulla che non possa essere fatto dalla “supplente” Belen. Tuttavia, la domanda che si pongono da casa è: perché Sabrina Ferilli si assenta? Sui social si sprecano le ipotesi, alcune delle quali surreali. C'è chi dice che l'assenza dell'attrice è dovuta a bisogni fisiologici e chi suppone che vada da Pallotta a dare suggerimenti per vincere lo scudetto.