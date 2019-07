Sabrina Ferilli regala un topless esplosivo in Sardegna, ma è pioggia di critiche: "Ha un corpo rilassato"

L'attrice capitolina dalla bellezza mediterranea, Sabrina Ferilli, è tornata al centro del gossip, questa volta per aver regalato le sue curve giunoniche ai paparazzi. L'interprete, che nel 2013 ha fatto parte del cast del film Premio Oscar, La grande bellezza, è stata infatti beccata mentre stava concedendosi una vacanza all'insegna del sano relax e della suggestiva isola di Sardegna.

Così come viene mostrato dalle esclusive immagini pubblicate nel nuovo numero di Diva e donna, Sabrina Ferilli sfoggia con fierezza il suo corpo, mentre il marito, l'imprenditore Flavio Cattaneo, le porge da vero cavaliere un asciugamano. "Sabrina, 55 anni e non li dimostra" ha riportato la fonte, a corredo delle ultime immagini della Ferilli, la quale è stata paparazzata mentre si trovava in Costa Smeralda.

Le critiche destinate a Sabrina Ferilli

Tra gli scatti piccanti di Sabrina, ce n'è uno che non lascia spazio all'immaginazione e che ritrae, cioé, l'attrice mentre regala un topless bollente en plein air.